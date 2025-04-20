Священник предостерег от «неправильной традиции» на Пасху

Православные христиане не посещают кладбища на Пасху и в течение Светлой седмицы, которая длится неделю после праздника. Об этом сообщил настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов.
«У нас существует такой праздник, который называется Радоница, то есть усопшие радуются, что наконец-то к ним можно прийти. Этот праздник отмечается через девять дней после Пасхи. А на саму Пасху и Светлую Седмицу не стоит посещать кладбище», — рассказал Портнов в беседе с aif.ru.
Священнослужитель объяснил, что в советское время посещение кладбищ на Пасху стало распространенной практикой по весьма понятной причине. Из-за закрытия церквей православные верующие были лишены возможности свободно собираться в храмах для празднования Пасхи. Кладбища же оставались единственными местами, где люди могли без опасений встретиться, поздравить друг друга с праздником, а иногда даже совершить молитву или провести короткое богослужение. Со временем эта вынужденная мера превратилась в традицию, которая не соответствует канонам православия, отметил отец Максим.
Ранее священник Максим Портнов рассказал, что, согласно церковным традициям, скорлупу от пасхальных яиц, прошедших обряд освящения, не рекомендуется выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Существует установленный порядок обращения с предметами, освященными в храме: их следует утилизировать с особым почтением. В частности, скорлупу можно сжечь, например, на собственном приусадебном участке, а затем захоронить в таком месте, где по ней не будут ходить люди или животные.
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