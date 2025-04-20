Депутат Шеремет ответил на условия США по сделке с признанием Крыма

Депутат Шеремет: США должны относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту
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Шеремет призвал Штаты относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту
Шеремет призвал Штаты относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту Фото:

США должны признать российский статус Крыма как свершившийся и неоспоримый факт. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких „если“ и „но“ здесь быть не может», — подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА Новости.

По словам депутата, переговоры относительно российских территорий недопустимы. РФ не рассматривает возможность обмена землями и гражданами. Этот вопрос является принципиальным.

Шеремет отметил, что Крым стал частью России после проведения законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам. Политик добавил, что никаких претензий к Крыму и крымчанам быть не должно.

Ранее Bloomberg писал, что США выражают готовность допустить сохранение российского контроля над Крымом в случае заключения комплексного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Издание ссылалось на осведомленные источники, участвующие в переговорах.

В марте 2014 года Крым был включен в состав РФ после проведения референдума, который последовал за сменой власти на Украине. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украинские власти продолжают рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а значительная часть западных государств поддерживает эту позицию. Российское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что процесс воссоединения Крыма с Россией произошел на основе волеизъявления населения, с соблюдением норм международного права и положений Устава ООН. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о статусе Крыма является окончательно решенным.

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США должны признать российский статус Крыма как свершившийся и неоспоримый факт. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких „если“ и „но“ здесь быть не может», — подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА Новости. По словам депутата, переговоры относительно российских территорий недопустимы. РФ не рассматривает возможность обмена землями и гражданами. Этот вопрос является принципиальным. Шеремет отметил, что Крым стал частью России после проведения законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам. Политик добавил, что никаких претензий к Крыму и крымчанам быть не должно. Ранее Bloomberg писал, что США выражают готовность допустить сохранение российского контроля над Крымом в случае заключения комплексного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Издание ссылалось на осведомленные источники, участвующие в переговорах. В марте 2014 года Крым был включен в состав РФ после проведения референдума, который последовал за сменой власти на Украине. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украинские власти продолжают рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а значительная часть западных государств поддерживает эту позицию. Российское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что процесс воссоединения Крыма с Россией произошел на основе волеизъявления населения, с соблюдением норм международного права и положений Устава ООН. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о статусе Крыма является окончательно решенным.
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