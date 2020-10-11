В Пермском крае из-за циклона выпадет снег и начнутся заморозки

Холоднее всего будет на севере края Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Пермский край надвигается циклон, который принесет обильные осадки и похолодание. Характер погоды начнет меняться в регионе к середине недели, прогнозируют синоптики ГИС-центра Пермского классического университета. Холоднее всего будет на севере края, где ожидаются отрицательные значения температуры воздуха.

«В ночь на 16 октября территория края окажется под влиянием активного циклона, который принесет с собой сильные осадки (местами выпадет до 150% от нормы). На юге региона пройдет дождь, на севере — мокрый снег. В северных районах края температура понизится до минус 4 градусов», — информирует ГИС-центр.

Самым теплым днем этой недели, и одним из самых теплых дней всего месяца, станет понедельник — в этот температура воздуха днем по югу края, в том числе в Перми вполне может превысить плюс 15 градусов. Такая погода установилась в регионе благодаря антициклону. Температура воздуха в первые дни недели превысит климатическую норму на 6-7 градусов.