В Челябинской области от коронавируса умер водитель скорой

Челябинская область занимает второе место по новым случаям COVID на Урале Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 58-летний водитель скорой помощи. Об этом сообщили в минздраве Челябинской области.

«Более 15 лет наш коллега отдал работе в службе скорой медицинской помощи. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, всегда готов был прийти на помощь. Его отличали доброта и жизнелюбие, отзывчивость и неравнодушие к проблемам людей», — сообщили в ведомстве. Также областной минздрав и коллеги погибшего выразил соболезнования его родным и близким.

До 18 октября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, возвращена часть ранее отмененных запретов, в том числе на проведение массовых мероприятий. Мэр столицы Наталья Котова пригрозила закрыть магазин за систематическое нарушение масочного режима.

Сейчас Челябинская область занимает второе место среди регионов УрФО по новым случаям COVID-19 после Свердловской области. За сутки инфекцию выявили у 94 челябинцев. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 16 743 жителя региона.