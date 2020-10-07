В ВОЗ назвали главный источник заражения коронавирусом

Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — около 80% — происходит через передачу инфекции от 10-20% заболевших. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
«Не все [зараженные] передают [вирус] кому-то еще. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений», — приводит ТАСС слова Керкхове. Таким образом, отметила эксперт, распространение COVID-19 осуществляется очагами, и наиболее опасными являются замкнутые пространства с большим скоплением людей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что если россияне не будут соблюдать ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом, властям придется ужесточить меры. Эпидемиологическая ситуация в стране, по ее словам, усложняется. Рост зафиксирован уже в 60 регионах.
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