07 октября 2020

В ВОЗ назвали главный источник заражения коронавирусом

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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, общественный транспорт, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid-19, covid19
За 80% заражений ответственны до 20% заболевших Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — около 80% — происходит через передачу инфекции от 10-20% заболевших. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Не все [зараженные] передают [вирус] кому-то еще. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений», — приводит ТАСС слова Керкхове. Таким образом, отметила эксперт, распространение COVID-19 осуществляется очагами, и наиболее опасными являются замкнутые пространства с большим скоплением людей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что если россияне не будут соблюдать ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом, властям придется ужесточить меры. Эпидемиологическая ситуация в стране, по ее словам, усложняется. Рост зафиксирован уже в 60 регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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