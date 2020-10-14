Кандидат в гордуму Екатеринбурга срывает строительство школы

До окончания срока контракта осталось полтора месяца. Работы в здании школы не ведутся Скриншот с видео Ильдуса Юнусова

Школа № 14 в Артемовском городском округе, которую возводит фирма кандидата в депутаты екатеринбургской гордумы Виталия Чачина, грозит превратиться в долгострой. Как сообщил URA.RU местный общественник Ильдус Юнусов, работы на стройке практически не ведутся.

«Я посетил стройку. Внизу встретил двух колдырей, которые возили мусор, и на крыше работали трое. Совершенно очевидно, что в срок — к 1 декабря 2020 года, — работы такими темпами закончены не будут», — подчеркнул Ильдус Юнусов. Он добавил, что проект имеет все признаки долгостроя. «Сорвут деньги на земляных работах — они самые дорогие, — и заморозят стройку. В 2021 году произойдет удорожание. Эта стройка будет вечной», — резюмировал Ильдус Юнусов. По его словам, в аварийном здании учились более 200 детей.

Источник URA.RU, близкий муниципалитету Артемовского, подтвердил, что стройка проблемная. «Это „мина“ бывшего мэра Андрея Самочернова. С самого начала было понятно, что подрядчик в сроки не уложится, в том числе из-за пандемии коронавируса. Беда в том, что областная субсидия, выделенная на строительство, действительна до 31 декабря. В случае неосвоения ее придется вернуть в областной бюджет. Еще на стадии подготовки контракта были другие варианты. Но мэрия от них отказалась. Показательно, что в роли заказчика выступает директор школы [Анна Тряпочкина] — грубо говоря, нашли крайнего», — поделился собеседник агентства.

Контракт на 137,6 млн рублей заключило в мае 2020 года ООО «Сити Билдинг», управляющим которого является кандидат в депутаты екатеринбургской гордумы Виталий Чачин. Срок исполнения обязательств истекает 1 декабря 2020 года. «У меня сейчас идет избирательная кампания, поэтому любые комментарии могут быть как реклама. Я буду готов прокомментировать ситуацию после консультаций с юристом», — сказал Виталий Чачин в разговоре с корреспондентом URA.RU.