Весной 2021 года в России ожидается волна банкротств граждан и бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Вторая волна коронавируса продолжает негативно влиять на стоимость нефти. После небольшого роста мировые цены на сырье вновь ушли в минус. Эталонная марка Brent опустилась на 0,88% и стоит 42,78 долларов за баррель. Техасская WTI к утру пятницы, 16 октября, стоит 40,63 доллара за бочку (-0,81%).

Дешевеющая нефть, президентские выборы в США и нарастание пандемии COVID-19 сказались и на ослаблении рубля. Европейская валюта стоит 91,40 рубля, доллар укрепился на уровне 78,08 рубля.

Ситуация в России

Каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ или перед физлицами. Это следует из исследования ВЦИОМа. А всего за текущий год сумма долгов граждан выросла в девять раз, уточняет Центробанк.

Во время ограничительных мер из-за коронавируса работающие россияне недополучили 841 млрд рублей доходов. Эффект достиг пика в апреле—мае, когда фонд оплаты труда сократился на 802 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Центробанк России задумал эксперимент с выплатами зарплат и пособий гражданам. По задумке регулятора, ограниченный круг лиц будет приобретать цифровые рубли и обменивать их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах.

От снижения курса рубля выиграет часть российского бизнеса , заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, в выгодной позиции находятся компании, которые не сильно зависят от импорта. Также глава Минпромторга предположил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.

Ситуация в мире

Введение ЕС санкций против шестерых россиян и научного центра из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным не останется без должной реакции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако какого рода будет реакция, дипломат не уточнила.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу жесткими ответными мерами, если он введет пошлины в отношении американских товаров на сумму около 4 млрд долларов в год. На такой шаг ЕС может пойти из-за коммерческого спора вокруг субсидирования корпорации Boeing, которая специализируется на производстве военной и космической техники.

Прогнозы и мнения экспертов

Весной 2021 года в России начнется массовая волна банкротств граждан, которые брали кредитные каникулы в разгар первой волны пандемии коронавируса. Следом за россиянами начнут банкротиться малые и средние финансовые организации. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал экономист Константин Селянин.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает, что цены на нефть сохранятся на уровне около 40 долларов за баррель или выше в ближайшие 3-5 лет. Кроме этого, он ожидает, что через 10 лет стоимость сырья на уровне 30-40 долларов за бочку может стать естественной из-за изменения структуры энергопотребления и появления альтернативных источников энергии.