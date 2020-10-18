Курганцы до смерти забили соседа из-за замечания

Силовики задержали двоих курганцев, которые до смерти забили соседа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринске в Курганской области молодые люди избили соседа за его замечание по поводу шума. Мужчина скончался в больнице. Информация об этом опубликована на сайте областного СУ СК.

Трагедия произошла в ночь на 13 октября. Шумная компания выпивала в одном из домов по улице Ленина. «На замечание о слишком шумном поведении, сделанное 31-летним мужчиной, проживающим в одной из соседних квартир, молодые люди не отреагировали. Когда мужчина пришел в квартиру во второй раз. Обвиняемые вывели его во двор дома, где сбили с ног и жестоко избили. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в релизе.

Обвиняемые — молодые люди в возрасте 20 и 21 года были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч.4 ст. 111 УК РФ). Сотрудники регионального СУ СК проводят следственно-оперативные мероприятия. Отрабатывают причастность задержанных к другим преступлениям.