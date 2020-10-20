Мишустин заявил, что коронавирус останется с россиянами надолго

Коронавирусная инфекция не отступит быстро, и потребуется значительное время на то, чтобы у россиян выработался массовый иммунитет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Пройдет время, когда у нас выработается массовый иммунитет», — считает Мишустин. По его мнению, для борьбы с вирусом необходимо объединение всех людей. И сейчас фактором для этого является работа над вакциной от COVID. «Мы готовы поделиться опытом создания вакцины, несмотря на политические культурные и любые другие отличия», — заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что Россия планирует вывести на международный рынок не только первую свою вакцину, но и остальные.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что на борьбу с коронавирусом в России было направлено более 142 миллиардов рублей. По мнению премьер-министра, вопреки негативным прогнозам, Россия прошла сложный период пандемии лучше многих других стран.
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