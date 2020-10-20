Мишустин: во сколько обойдется восстановление экономики РФ

На восстановление российской экономики в ближайшие два года потребуется 6,5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Общий план действий правительства для поддержания экономики предусматривает на ближайшие два года расходы на 6,5 трлн рублей», — заявил Мишустин. Он отметил, что в общенациональный план действий войдет комплекс мер по важнейшим направлениям социально-экономических преобразований, направленных на реальный рост доходов граждан и развитие бизнеса.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что на борьбу с коронавирусом в России было направлено более 142 миллиардов рублей. По мнению премьер-министра, вопреки негативным прогнозам, Россия прошла сложный период пандемии лучше многих других стран.
Ранее в Кремле заявили, что скорость преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет зависеть от действий правительства РФ. Однако экономист РАН Руслан Гринберг предположил, что в ближайшее время доходы россиян продолжат падать вне зависимости от уровня ВВП.
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