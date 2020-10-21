Снегопад парализовал движение на трассе М5 в Челябинской области

На челябинском участке трассы М5 образовались пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопад, о котором накануне предупреждали челябинские синоптики, парализовал движение транспорта по трассе М5. На участке возле Аши образовались большие пробки, сообщили водители сразу в нескольких группах соцсети «Вконтакте».

Как уточнили участники группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск», в Симе (Челябинская область) температура воздуха около 2-4 градусов мороза превратила мокрый снег в наледь, на дороге образовались заторы. Многочисленные аварии привели к пробкам протяженностью порядка 15 километров возле Усть-Катава.

Об ухудшении погоды накануне предупреждали челябинские синоптики. По их прогнозам, уже к пятнице ночные температуры достигнут 9 градусов мороза, дневные будут колебаться около нуля. В итоге осадки в виде мокрого снега привели к гололедице. Телефон пресс-службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» на звонки URA.RU не отвечает.

Пробка на трассе М5 (Кропачево) Группа «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»