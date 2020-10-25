В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области по данным на 26 октября зафиксировано 138 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 133, а 24 октября — 136), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди заболевших шесть школьников. При этом вторые сутки подряд в области умирает по семь пациентов с COVID-19.
«С начала пандемии произошло 19 511 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4 088 южноуральцев. Умерли семь человек. В том числе для трех пациентов в возрасте 59, 40 и 62 лет непосредственной причиной смерти стала ковидная пневмония. Для остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 148 человек, с начала пандемии — 14 770 жителей области.
До 1 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Возобновились запреты на проведение массовых мероприятий. Чтобы снизить дефицит врачей, власти готовят решение об отмене диспансеризации со 2 ноября. Также губернатор Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул: половина школ уйдет на отдых сегодня, остальные — с 30 октября по 2 ноября.
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