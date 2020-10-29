В части под Екатеринбургом, где хранят ракеты, вспышка COVID

Десятки человек из военной части в поселке Кедровка Свердловской области, где находится арсенал по хранению боеприпасов, могли заразиться коронавирусом. О случаях заражения рассказал URA.RU собеседник из числа подрядчиков, работающих с Минобороны РФ.
«В поселке Кедровка, где военная часть, половина солдат „короной“ заболела», — рассказал URA.RU инсайдер. Местные говорят, что случаи заражения и даже смертей от COVID-19 есть и среди гражданских.
«Для такого поселка как наш, можно сказать, что бушует эпидемия. Несколько моих знакомых переболели коронавирусом, а 36-летний мужчина умер. Вероятность того, что вирус не попал на территорию части — нулевая. Но правды нам никогда, конечно, не скажут», — рассказал URA.RU один из местных жителей.
Глава Кедровки Алексей Кокарев в разговоре с URA.RU сообщил, что разговоры об эпидемии действительно ходят по поселку. Но из личного разговора с командиром части Кокарев делает вывод, что поводов для беспокойства нет. По словам главы, у гражданского населения тоже все в порядке. «У нас были заболевшие, но все выздоровели. Все остальное на уровне слухов», — сказал Кокарев.
В пресс-службе ЦВО подтвердили, что пробы в военной части дали один положительный результат. «Незамедлительно заболевший был изолирован и доставлен в лечебное учреждение Минобороны России. Его состояние нормальное, без симптоматических проявлений, — сообщили в ведомстве. За контактными лицами сейчас наблюдают медики. В части отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия. Личный состав обеспечен средствами защиты и профилактики в необходимом объеме.
В Кедровке уже долгое время модернизируется арсенал боеприпасов. Взрывоопасные работы оплачивает федеральный бюджет в рамках программы минобороны РФ «Совершенствование системы хранения ракет и боеприпасов».
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