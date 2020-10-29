29 октября 2020

В части под Екатеринбургом, где хранят ракеты, вспышка COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кедровке расположен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления и склад боеприпасов Фото: архив URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Десятки человек из военной части в поселке Кедровка Свердловской области, где находится арсенал по хранению боеприпасов, могли заразиться коронавирусом. О случаях заражения рассказал URA.RU собеседник из числа подрядчиков, работающих с Минобороны РФ.

«В поселке Кедровка, где военная часть, половина солдат „короной“ заболела», — рассказал URA.RU инсайдер. Местные говорят, что случаи заражения и даже смертей от COVID-19 есть и среди гражданских.

«Для такого поселка как наш, можно сказать, что бушует эпидемия. Несколько моих знакомых переболели коронавирусом, а 36-летний мужчина умер. Вероятность того, что вирус не попал на территорию части — нулевая. Но правды нам никогда, конечно, не скажут», — рассказал URA.RU один из местных жителей.

Глава Кедровки Алексей Кокарев в разговоре с URA.RU сообщил, что разговоры об эпидемии действительно ходят по поселку. Но из личного разговора с командиром части Кокарев делает вывод, что поводов для беспокойства нет. По словам главы, у гражданского населения тоже все в порядке. «У нас были заболевшие, но все выздоровели. Все остальное на уровне слухов», — сказал Кокарев.

В пресс-службе ЦВО подтвердили, что пробы в военной части дали один положительный результат. «Незамедлительно заболевший был изолирован и доставлен в лечебное учреждение Минобороны России. Его состояние нормальное, без симптоматических проявлений, — сообщили в ведомстве. За контактными лицами сейчас наблюдают медики. В части отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия. Личный состав обеспечен средствами защиты и профилактики в необходимом объеме.

В Кедровке уже долгое время модернизируется арсенал боеприпасов. Взрывоопасные работы оплачивает федеральный бюджет в рамках программы минобороны РФ «Совершенствование системы хранения ракет и боеприпасов».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...