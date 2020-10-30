30 октября 2020

Взорвавшаяся в Челябинске кислородная будка давно была неисправна. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск
Взрыв прогремел утром 31 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кислородная будка, которая взорвалась в городской больнице № 2 Челябинска, была неисправна. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из числа сотрудников поликлиники.

«Не так давно ее модернизировали, но было видно, что с ней что-то не так. Было понятно, что она может взорваться», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что в последние дни будка расходовала слишком много кислорода.

Как сообщил инсайдер URA.RU среди высокопоставленных чиновников, сообщения о разгерметизации кислородной будки поступили еще утром, через некоторое время после прибытия ремонтной бригады прогремел взрыв. «Загорелся один из балконов общежития, но пожар быстро потушили. Возможно, будет дополнительная проверка», — уточнил он.

Взрыв в поликлинике городской больницы №2 Челябинска погремел утром 31 октября. В этом учреждении лечат больных коронавирусом. На место происшествия приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил журналистам, что есть пациенты, которые скончались еще до ЧП. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». URA.RU следило за ситуацией в режиме онлайн.

Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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