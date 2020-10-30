В МЧС Челябинска заявили, что в больнице произошел не взрыв

В МЧС назвали происшествие в Челябинске «разгерметизацией» кислородной будки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

В Челябинске произошел не взрыв, а разгерметизация кислородной будки в поликлинике городской больницы №2. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве корреспонденту агентства рассказали, что пожарные прибыли на место инцидента спустя пять минут после получения сообщения. «Буквально минут через десять произошла разгерметизация этой кислородной цистерны и начался основной пожар», — сказали URA.RU в пресс-центре. Там добавили, что после «разгерметизации» загорелись балконы соседнего дома и несколько палат в больнице.

Взрыв в поликлинике городской больницы №2 Челябинска погремел утром 31 октября. В этом учреждении лечат больных коронавирусом. На место происшествия приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил журналистам, что есть пациенты, которые скончались еще до ЧП. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». URA.RU следило за ситуацией в режиме онлайн.