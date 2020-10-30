Власти ХМАО представили бюджет региона на 2021 год

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа разработало проект закона о бюджете региона на 2021—2023 года. Об этом говорится на едином официальном сайте государственных органов ХМАО-Югры.
«Сегодня на заседании правительства автономного округа рассмотрен проект закона „О бюджете ХМАО — Югры“ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — говорится на сайте. В проект заложены условия для увеличения зарплаты бюджетников.
Согласно новому бюджету, добыча нефти в регионе увеличится, а цены на топливо останутся прежними. При этом средства, заложенные в бюджете, будут распределены между городами ХМАО равномерно. К 2023 году доходы региона достигнут 252,7 млрд рублей. Кроме этого, правительство планирует субсидировать инициативные проекты россиян. Бюджет ХМАО в 2021 году составит 35,2 млрд рублей, в 2022 — 30,3 млрд, в 2023 году — 27,2 млрд.
Ранее ХМАО попал в список регионов с социально ориентированным бюджетом, передает RT. По данным издания, большая доля бюджета Югры тратится на совершенствование социальной сферы.
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