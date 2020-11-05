У главы российского региона выявили коронавирус

Иван Белозерцев сообщил, что у него выявили коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Сегодня мне стало известно, что я заболел коронавирусом», — рассказал Белозерцев на видео, опубликованном в социальной сети. Губернатор добавил, что переходит на дистанционный режим работы и будет соблюдать самоизоляцию.

Белозерцев пожелал жителям Пензенской области здоровья. Также глава региона призвал беречь близких от заражения COVID-19. Подписчики желают губернатору скорейшего выздоровления.

Ранее коронавирусом заразились губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Югры Наталья Комарова, глава Орловской области Андрей Клычков и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вирус также был выявлен у главы Иркутской области Игоря Кобзева и главы Кузбасса Сергея Цивилева. Инфекция обнаружена у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Он рассказал, что лечение проходит амбулаторно, передает «Дни.ру».