12 октября 2020

Орловский губернатор заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, портрет, клычков андрей
Андрей Клычков заявил, что не прекращает работать, только дистанционно, в формате видеоконференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Орловской области Андрей Клычков и его семья заразились коронавирусом. Об этом в своем Instagram написал сам губернатор.

«К сожалению, вирус не обошел и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен», — написал Клычков. Он заявил, что продолжает работать, но в формате видеоконференции. Губернатор добавил, что заболеваемость в Орловской области растет. На прошлой неделе число ежедневно выявляемых новых зараженных превысило сто, утонил глава региона.

За последние сутки в России зарегистрировано 13 592 новых случаев коронавируса. Накануне было выявлено 13 634 зараженных. На первом месте по количеству заболевших вирусом Москва (+4395). Следом идет Санкт-Петербург с 538 случаями. Замыкает тройку Московская область — там зафиксировано 440 новых пациентов.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что число новых пациентов с коронавирусом в России может достигнуть 17-18 тысяч человек ежедневно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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