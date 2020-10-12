Глава Орловской области Андрей Клычков и его семья заразились коронавирусом. Об этом в своем Instagram написал сам губернатор.
«К сожалению, вирус не обошел и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен», — написал Клычков. Он заявил, что продолжает работать, но в формате видеоконференции. Губернатор добавил, что заболеваемость в Орловской области растет. На прошлой неделе число ежедневно выявляемых новых зараженных превысило сто, утонил глава региона.
За последние сутки в России зарегистрировано 13 592 новых случаев коронавируса. Накануне было выявлено 13 634 зараженных. На первом месте по количеству заболевших вирусом Москва (+4395). Следом идет Санкт-Петербург с 538 случаями. Замыкает тройку Московская область — там зафиксировано 440 новых пациентов.
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что число новых пациентов с коронавирусом в России может достигнуть 17-18 тысяч человек ежедневно.
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