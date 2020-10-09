Губернатор Самарской области заразился коронавирусом

Губернатор подчеркнул, что будет продолжать работу удаленно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил во время видеообращения к жителям региона.

«В очередной раз пройдя тестирование по коронавирусной инфекции получил положительные результаты анализа», — рассказал Азаров. По его словам, после того, как диагноз подтвердился, он принял решение уйти на самоизоляцию на две недели.

Губернатор подчеркнул, что будет и дальше работать дистанционно. Кроме того, Азаров добавил, что готов поделиться выработанными после болезни антителами с жителями региона.