Губернатор Самарской области заразился коронавирусом

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Губернатор подчеркнул, что будет продолжать работу удаленно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил во время видеообращения к жителям региона.

«В очередной раз пройдя тестирование по коронавирусной инфекции получил положительные результаты анализа», — рассказал Азаров. По его словам, после того, как диагноз подтвердился, он принял решение уйти на самоизоляцию на две недели.

Губернатор подчеркнул, что будет и дальше работать дистанционно. Кроме того, Азаров добавил, что готов поделиться выработанными после болезни антителами с жителями региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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