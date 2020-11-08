Коронавирус поднял спортивный статус ХМАО

Осенне-зимняя подготовка мужской части сборной России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске. Ранее обе команды (и мужская, и женская) должны были собраться в Тюмени, но из-за эпидемии коронавируса их решили разделить, чтобы ограничить контакты.
«Переносим сбор мужской команды из Тюмени в Ханты-Мансийск. В Тюмени все прекрасно, причина одна — не стыковать две команды, мужскую и женскую вместе в связи с ситуацией с коронавирусом. Женский блок остается в Тюмени, все даты остаются прежними», — сообщил РИА «Новости» главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский
По словам спортивного менеджера, сейчас решаются все организационные вопросы с Центром спортивной подготовки и Министерством спорта. Исполняющая обязанности директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Софья Конух не ответила на звонок журналиста агентства, из-за чего выяснить, как будет организованы сборы со стороны окружного департамента, не удалось. В Федерации биатлона ХМАО также не ответили на звонки.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возобновляются официальные спортивные соревнований и тренировки профессиональных команд по биатлону, лыжным гонкам и лыжному двоеборью. Но болельщиков на предстоящие соревнования не пустят.
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