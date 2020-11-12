12 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 13 ноября. ЮУрГУ может перейти на дистанционное обучение, руководитель колонии попал под суд

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Студенты Южно-Уральского университета могут перейти на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Южно-Уральский госуниверситет может перейти на дистант — в Верхнем Уфалее сорваны выборы главы — в Чесме пожарный может стать мэром — бывший глава Еманжелинска умер от COVID — начальника ГУФСИН будут судить. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Челябинский вуз может перейти на дистант

  • Южно-Уральский госуниверситет может перейти на онлайн-обучение. Как сообщил URA.RU первый проректор вуза Алексей Богачев, в вузе ждут решения Министерства просвещения РФ и федерального Роспотребнадзора.

В челябинском городе отменили выборы мэра

  • В Верхнем Уфалее отменили выборы мэра, которые должны были состояться 18 ноября. Главный претендент на эту должность Роман Муратчин отозвал свою кандидатуру.

Пожарный вышел во второй тур голосования

  • Водитель пожарной машины части МЧС в Чесме вышел во второй тур выборов главы села, набрав 29 баллов из 30 возможных по итогам тестирования. Об этом сообщил источник URA.RU в местном совете депутатов.

Бывший глава челябинского города умер от коронавируса

  • Экс-мэр Еманжелинска, бывший депутат заксобрания Челябинской области Юрий Горбунов скончался от коронавируса утром 12 ноября. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер челябинского заксобрания Владимир Мякуш.

Начальника учреждения ГУФСИН будут судить

  • Дело руководителя лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН в Бакале Вадима Хилажева направлено в суд. Он обвиняется в том, что носил наркотические вещества в закрытую больницу, где лечатся наркоманы.

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