Студенты Южно-Уральского университета могут перейти на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Южно-Уральский госуниверситет может перейти на дистант — в Верхнем Уфалее сорваны выборы главы — в Чесме пожарный может стать мэром — бывший глава Еманжелинска умер от COVID — начальника ГУФСИН будут судить. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Челябинский вуз может перейти на дистант

Южно-Уральский госуниверситет может перейти на онлайн-обучение. Как сообщил URA.RU первый проректор вуза Алексей Богачев, в вузе ждут решения Министерства просвещения РФ и федерального Роспотребнадзора.

В челябинском городе отменили выборы мэра

В Верхнем Уфалее отменили выборы мэра, которые должны были состояться 18 ноября. Главный претендент на эту должность Роман Муратчин отозвал свою кандидатуру.

Пожарный вышел во второй тур голосования

Водитель пожарной машины части МЧС в Чесме вышел во второй тур выборов главы села, набрав 29 баллов из 30 возможных по итогам тестирования. Об этом сообщил источник URA.RU в местном совете депутатов.

Бывший глава челябинского города умер от коронавируса

Экс-мэр Еманжелинска, бывший депутат заксобрания Челябинской области Юрий Горбунов скончался от коронавируса утром 12 ноября. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер челябинского заксобрания Владимир Мякуш.

Начальника учреждения ГУФСИН будут судить

Дело руководителя лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН в Бакале Вадима Хилажева направлено в суд. Он обвиняется в том, что носил наркотические вещества в закрытую больницу, где лечатся наркоманы.