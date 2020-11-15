15 ноября 2020

Названы первые признаки рака мозга

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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
Самым ярким и первым признаком рака мозга можно считать головную боль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Головная боль является самым распространенным симптомом опухоли головного мозга. Также могут появиться быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания и судороги, ухудшение зрения и слуха.

«При поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы», — рассказал онколог Михаил Мяснянкин в интервью «Пятому каналу». Он уточнил, что при таких симптомах необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Это заболевание сложно распознать на ранних этапах, так как поначалу оно развивается бессимптомно. Однако главная суть заболевания в том, какой тип новообразования развился — доброкачественный или злокачественный. Доброкачественные новообразования зачастую просто регулярно наблюдаются специалистами, а злокачественные требуют немедленного лечения.

От опухоли головного мозга в 2015 году умерла певица Жанна Фриске. Сейчас от такой опухоли лечится актриса Анастасия Заворотнюк. По прогнозу медика, артистка сможет вернуться к активной жизни и даже снова начать работать. За состоянием актрисы продолжают следить специалисты Центральной клинической больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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