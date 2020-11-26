26 ноября 2020
25 ноября 2020

ХМАО обновлен рекорд по заражению коронавирусом в сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продолжает расти количество заразившихся коронавирусом в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 211 человек. Еще вчера рекордным показателем за четыре месяца было 209 больных. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 211 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — передает обновленные данные оперштаб. На сегодняшний день статистика по территориям выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 44;
  • Сургут — 36;
  • Нягань — 24;
  • Нефтеюганский район — 21;
  • Нефтеюганск — 13;
  • Мегион — 10;
  • Нижневартовск — 8;
  • Советский район — 7;
  • Радужный — 7;
  • Сургутский район — 5;
  • Когалым — 5;
  • Урай — 5;
  • Югорск — 5;
  • Октябрьский район — 5;
  • Кондинский район — 5;
  • Белоярский район — 4;
  • Покачи — 3;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 1;
  • Березовский район — 1.

Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 394 человека. За сутки излечились 216 человек, за весь период пандемии — 28 596 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО умер из-за коронавируса. Врачи отказались делать ему тест на COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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