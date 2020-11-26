ХМАО обновлен рекорд по заражению коронавирусом в сутки

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 211 человек. Еще вчера рекордным показателем за четыре месяца было 209 больных. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 211 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — передает обновленные данные оперштаб. На сегодняшний день статистика по территориям выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 44;
- Сургут — 36;
- Нягань — 24;
- Нефтеюганский район — 21;
- Нефтеюганск — 13;
- Мегион — 10;
- Нижневартовск — 8;
- Советский район — 7;
- Радужный — 7;
- Сургутский район — 5;
- Когалым — 5;
- Урай — 5;
- Югорск — 5;
- Октябрьский район — 5;
- Кондинский район — 5;
- Белоярский район — 4;
- Покачи — 3;
- Пыть-Ях — 2;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Березовский район — 1.
Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 394 человека. За сутки излечились 216 человек, за весь период пандемии — 28 596 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО умер из-за коронавируса. Врачи отказались делать ему тест на COVID.
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