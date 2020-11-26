ХМАО обновлен рекорд по заражению коронавирусом в сутки

В ХМАО продолжает расти количество заразившихся коронавирусом в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 211 человек. Еще вчера рекордным показателем за четыре месяца было 209 больных. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 211 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — передает обновленные данные оперштаб. На сегодняшний день статистика по территориям выглядит так:

Ханты-Мансийск — 44;

Сургут — 36;

Нягань — 24;

Нефтеюганский район — 21;

Нефтеюганск — 13;

Мегион — 10;

Нижневартовск — 8;

Советский район — 7;

Радужный — 7;

Сургутский район — 5;

Когалым — 5;

Урай — 5;

Югорск — 5;

Октябрьский район — 5;

Кондинский район — 5;

Белоярский район — 4;

Покачи — 3;

Пыть-Ях — 2;

Ханты-Мансийский район — 1;

Березовский район — 1.

Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 394 человека. За сутки излечились 216 человек, за весь период пандемии — 28 596 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО умер из-за коронавируса. Врачи отказались делать ему тест на COVID.