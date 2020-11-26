Житель ХМАО умер после отказа врачей сделать ему тест на COVID

Врачи несколько раз приезжали на вызов к пациенту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Советского (ХМАО) умер с 35% поражением легких через три недели после того, как у него появились симптомы коронавируса. При этом врачи, которые несколько раз приезжали на вызов, отказывались брать анализы и давать направление на КТ, несмотря на симптомы. Об этом сообщила жена погибшего.

«Мой супруг заболел, вечером после работы поднялась температура 38,5, вызвали скорую, приехала фельдшер скорой помощи, сказала вызывать участкового врача, так как они не назначают лечения, мы сказали, что у супруга на работе уже два сотрудника с пневмонией ушли на больничный, но от нее не последовало никаких действий, сказала только вызывать завтра врача», — пишет жительница Совесткого.

По словам женщины, она рассказала приехавшим медикам, что у мужа в юности были проблемы с легкими, но врачи проигнорировали опасения, назначили лечение, но отказались брать мазок «не надо, не берем сейчас, лечитесь». Через неделю мужчина сам поехал в больницу и настоял на проведении теста, но направления на КТ так и не получил. «В пятницу поехали в больницу, записали на КТ только на понедельник, якобы раньше никак, снова сказали про проблему в юности с легкими, на это от врача последовал ответ „вы для меня все одинаковые“. Я в шоке, мягко говоря», — сообщила югорчанка.

Женщина пишет, что в субботу ее мужу стало хуже, температура поднялась до 39,6. Опасаясь за его жизнь, семья связалась с руководством больницы и настояла на экстренном приеме. Результаты КТ показали 35% поражения легких, после этого мужчину увезли в няганскую больницу. Через неделю состояние больного резко ухудшилось, его положили в реанимацию, а позже перевели на ИВЛ, но через пять дней у мужчины остановилось сердце. Жительница Совесткого осталась с двумя маленькими детьми. В департаменте здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU ответили, что «по фактам, указанным в данном посте депздравом Югры инициировано проведение ведомственного контроля».