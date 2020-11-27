Санатории начнут зарабатывать на переболевших коронавирусом

Санатории займутся лечением россиян после коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В санаториях страны разработали реабилитационные курсы для перенесших коронавирус россиян. Спрос на такое лечение пока только оформляется, признают медики и специалисты в сфере туризма.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов рассказал «Коммерсанту», что не менее 10% санаториев почти во всех регионах РФ подготовили программы по реабилитации тех, кто переболел COVID-19. Лидерами спроса считаются здравницы Урала, Тюменской области, Башкирии, Алтая и Подмосковья. «Профильные программы сформировали уже не менее 10% российских здравниц, даже несмотря на то что врачи пока не дают универсальных рекомендаций по восстановлению после коронавирусной инфекции», — отмечает специалист.

Туроператоры ожидают, что повышенный спрос на такое лечение начнется зимой и будущей весной. Как предполагает представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов, средняя стоимость программы реабилитации после COVID-19 в санаториях составит около 40 тысяч рублей за две недели.

Как писало URA.RU, в тюменском детском центре «Ребячья Республика» начали продажу путевок для семей, переболевших коронавирусом. Переболевшим челябинцам начали предлагать курсы реабилитации, цена которых стартует от 15-20 тысяч рублей.