29 ноября 2020
28 ноября 2020

Каслинскую больницу, где умерла пациентка с COVID, проверят. Женщина ждала в скорой 11 часов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, больничная палата, медицина, клиника, больничная койка, ковидная база
Самым проблемным городом региона стали Касли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав Челябинской области проверяет работу районной больницы в Каслях, где местная жительница так и не дождалась помощи. Женщина пробыла 11 часов в карете скорой помощи, пытаясь попасть в стационар. Об этом на брифинге 20 ноября сообщила вице-губернатора региона Ирина Гехт.

«Если раньше по числу обращений пациентов лидировал Троицк, то сейчас на первый план вышли Касли. Думаю, надо направить туда проверку — выяснить и наличие лекарств, и работу врачей. Ну и, конечно, эта информация о долгом ожидании в скорой заслуживает внимания», — уточнила Гехт.

Как заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов, на сегодняшний день работа больницы уже проверена. «Нарушения есть. Завтра в Челябинск приедут представители оттуда», — отметил он.

У жительницы области компьютерная томография (КТ) показала 40% поражения легких. Она просидела около 11 часов в машине скорой помощи у районной больницы в Каслях, дожидаясь места в стационаре. Через три дня женщина умерла. Еще одна история связана со смертью мужчины в этом же госпитале. По словам родных пациента, медики не оказывали ему в первые дни помощь. Врач заявил, что у него не пневмония, а просто одышка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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