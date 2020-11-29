Самым проблемным городом региона стали Касли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Минздрав Челябинской области проверяет работу районной больницы в Каслях, где местная жительница так и не дождалась помощи. Женщина пробыла 11 часов в карете скорой помощи, пытаясь попасть в стационар. Об этом на брифинге 20 ноября сообщила вице-губернатора региона Ирина Гехт.

«Если раньше по числу обращений пациентов лидировал Троицк, то сейчас на первый план вышли Касли. Думаю, надо направить туда проверку — выяснить и наличие лекарств, и работу врачей. Ну и, конечно, эта информация о долгом ожидании в скорой заслуживает внимания», — уточнила Гехт.

Как заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов, на сегодняшний день работа больницы уже проверена. «Нарушения есть. Завтра в Челябинск приедут представители оттуда», — отметил он.

У жительницы области компьютерная томография (КТ) показала 40% поражения легких. Она просидела около 11 часов в машине скорой помощи у районной больницы в Каслях, дожидаясь места в стационаре. Через три дня женщина умерла. Еще одна история связана со смертью мужчины в этом же госпитале. По словам родных пациента, медики не оказывали ему в первые дни помощь. Врач заявил, что у него не пневмония, а просто одышка.