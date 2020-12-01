Чиновника похоронили на Сибирском кладбище в Екатеринбурге Фото: URA.RU

Супруга заммэра Новоуральска Михаила Черницкого, застреленного на охоте, не уверена, что ее муж погиб от случайного выстрела. Об этом она сообщила URA.RU после прощания с мужем. Черницкого похоронили в среду, 2 декабря на Сибирском кладбище в Екатеринбурге.

«Пока непонятно, там очень много вопросов, — заявила супруга погибшего по поводу случайности выстрела. — То, что злого умысла там не было, это точно: они (Черницкий и выстреливший в него), были друзьями, знакомы более 20 лет. Посмотрим, как пойдет расследование».

На прощании с Черницким (оно прошло траурном зале находящегося по соседству крематория) собрались десятки людей — его мама, жена и дети, друзья и коллеги. «Трагическая случайность унесла жизнь нашего товарища, — сказал глава Новоуральска Владимир Цветов. — Это был умный, творческий человек, внесший большой вклад в развитие города».

Гражданская панихида прошла в траурном зале крематория Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Тема гибели на охоте не раз звучала и в речах выступающих, и в разговорах на перекуре. «Его нелепая смерть нас шокировала», — заявил друг Черницкого с 1-го класса. «Это предупреждение для всех нас о том, что правила техники безопасности не должны нарушаться», — сказал другой.

Черницкого похоронили в начале кладбища неподалеку от могилы отца. Чтобы никто не замерз, родственники чиновника организовали для всех горячий чай. Близкие вспоминали, что Михаил был веселым, неунывающим человеком, никогда не давал скучать родне, устраивая то вылазки на природу, то культурные мероприятия. Любил сплавляться по рекам и кататься на горных лыжах.

Сын и семья Черницкого попросили URA.RU выразить благодарность администрации Новоуральска и аппарату свердловского губернатора за помощь в организации похорон. Накануне, напомним, друзья и коллеги чиновника организовали сбор средств: его супруга осталась одна с четырьмя детьми.

Похоронили чиновника на Сибирском кладбище Екатеринбурга Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU