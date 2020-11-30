30 ноября 2020

В Екатеринбурге простятся с застреленным заммэра Новоуральска. Семья собирает деньги на похороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Черницкий прожил 58 лет Фото: официальный портал Новоуральского городского округа

В Екатеринбурге простятся с застреленным на охоте заместителем главы Новоуральска Михаилом Черницким. Об этом URA.RU сообщили его знакомые. Семья, оказавшаяся после его смерти в трудном положении, собирает деньги на похороны.

Прощание с Черницким состоится в екатеринбургском крематории в 11.50. Продлится церемония около часа. В крематории URA.RU подтвердили эту информацию, отметив, что желающие проститься с погибшим должны иметь с собой маски и, желательно, перчатки.

«У нас есть определенные ограничения, перед началом церемонии о них будет рассказано», — сообщили в крематории. После гражданской панихиды погибший будет захоронен на Сибирском кладбище рядом со своим отцом.

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По словам знакомых чиновника, его семья сейчас испытывает материальные трудности. В семье четверо детей, супруга Черницкого Ирина осталась с ними одна. Друзья семьи пытаются помочь ей, собирая деньги на похороны.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Новоуральска по вопросам инвестиций Михаил Черницкий был застрелен на охоте. ЧП случилось под Алапаевском в районе станции Озеро: во время охоты приятель Черницкого попал в него выстрелом из нарезного оружия, пуля перебила паховую артерию. Охотники повезли раненого в Алапаевск, вызвав скорую помощь на городской адрес, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть чиновника.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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