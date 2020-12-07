В Челябинской области затормозили распространение коронавируса

Четыре дня подряд распространение COVID находится на одном уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 8 декабря, зафиксирован 301 случай заражения коронавирусом за сутки (накануне было 300, днем ранее 302), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди зараженных один школьник, днем ранее их было восемь. При этом вторые сутки подряд в области умирает по 13 пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 29 053 случая заражения, сейчас лечение в ковидных госпиталях проходят 9 970 южноуральцев. Умерли 13 человек в возрасте от 60 до 87 лет, для пяти из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 258 человек, с начала пандемии — 18 377 жителей области.

С конца ноября область поэтапно вводит новые ограничения. В заведениях общественного питания запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря кафе и ресторанам запрещено работать после 23:00, так власти надеются избежать взлета заболеваемости на новогодних корпоративах. Также в регионе готовят запрет на торжественное открытие ледовых городков — работать в праздники они также будут с определенными ограничениями.