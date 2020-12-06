Врач из Челябинска получила прививку от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области начался первичный отсев из списка на вакцинацию от коронавируса. Тем, у кого есть антитела, прививку ставить не будут, рассказала URA.RU завполиклиникой горбольницы № 1 Челябинска Татьяна Колчинская. Вакцинация началась 7 декабря.

«В первую партию на вакцинацию от коронавируса попали 10 медработников. Сначала они прошли осмотр врача-терапевта, также у них взяли тест на антитела. Тех, у кого антитела в анализе были найдены, отсеяли», — пояснила URA.RU Колчинская.

В Челябинск поступило 1000 доз вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В первую очередь с антителами оказались волонтеры, которых намеревались привить от коронавируса в первую очередь. Таким образом, в списке остались только медики и педагоги медуниверситета. Тест на антитела они сдали с утра, после обеда их пригласили в процедурный кабинет.

«Я считаю вакцинирование единственным на сегодня способом защитить себя и близких. Информацию о разработке вакцины отслеживала в СМИ. Как только представилась возможность, записалась на прививку», — заявила URA.RU главный внештатный гастроэнтеролог, профессор Айман Сарсенбаева. «Переболевшим и планирующим беременность вакцинироваться от коронавируса не рекомендуют», — добавила врач-инфекционист Ольга Рябчикова.

Так выглядит доза вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным главного внештатного эпидемиолога минздрава региона Александра Выгоняйлова, у тех, кто переболел коронавирусом, уже есть иммунитет. Вакцинироваться им стоит позже, когда снизится титр антител. Первая партия вакцины от коронавируса, 42 дозы, поступила в Челябинск в сентябре. Никто из медиков, поставивших прививку, не заразился COVID-19. 4 декабря регион получил тысячу доз, на днях прибудет еще три тысячи.