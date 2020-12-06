Челябинскую область ждет новый коронавирусный запрет

Ранее в Челябинске вообще предлагали отказаться от строительства ледового городка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области отменят торжественное открытие ледовых городков в городах и районах из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение в ближайшее время примет областной оперативный штаб по борьбе с инфекцией, сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Открытие только что принятых городков всегда было своеобразным началом новогодних праздников. Придать торжественности этому событию старались и в областном центре, и на небольших территориях: приходили главы, были концертные программы. К сожалению, в этом году такого не получится. Хорошо уже, что построили городки и разрешат их посещение», — рассказал URA.RU собеседник.

«Напоминаем, что в регионе действует рекомендация не проводить массовые мероприятия. В том числе, перед Новым годом и в последующие каникулы, когда нагрузка на систему здравоохранения может существенно возрасти», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ранее от праздничных новогодних программ частично отказались в мэрии Челябинска. Существенные ограничения введены также внутри органов власти: чиновникам предписали не только отказаться не только от заранее оплаченных вечеринок в ресторанах, но даже от посиделок на работе. Депутат Госдумы Виталий Пашин предлагал воздержаться от строительства ледового городка в областном центре из-за коронавируса. Однако власти решили не лишать детей праздника и допустить работу городка с учетом санитарных ограничений.

До 27 декабря в Челябинской области действует режим повышенной готовности. С 20 ноября губернатор Алексей Текслер начал поэтапно вводить новые ограничения: в заведениях общественного питания запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря и до 10 января 2021 года им нельзя будет работать после 23:00 — это ставит крест на новогодних корпоративах. Также власти предупредили, что с конца декабря школы отправят на досрочные каникулы.