Челябинская область побила рекорд по заболевшим COVID школьникам

После выходных коронавирус возобновил наступление на Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 7 декабря зафиксировано 300 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 302, днем ранее 303), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом на фоне снижения числа заболевших резко выросло число заболевших школьников: их сразу восемь. Таких показателей в регионе не было с начала пандемии: лишь два-три раза суточная заболеваемость учащихся поднималась до семи случаев.

Также к рекордному показателю в 13 случаев вернулась смертность. «С начала пандемии произошло 28 752 случая заражения, сейчас лечение проходят 9 624 южноуральца. Умерли 13 человек в возрасте от 51 года до 80 лет. Для восьми из них COVID-19 стал непосредственной причиной смерти», — сказали URA.RU в штабе. Выздоровели за сутки 100 человек, с начала пандемии — 18 119 жителей области.

До 27 декабря в Челябинской области действует режим повышенной готовности. С 20 ноября губернатор Алексей Текслер начал поэтапно вводить новые ограничения: в заведениях общественного питания запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря и до 10 января 2021 года им нельзя будет работать после 23:00 — это отменяет новогодние корпоративы. Также власти предупредили, что с конца декабря школы отправят на досрочные каникулы.