09 декабря 2020
08 декабря 2020

Пермь выбивается из федерального тренда по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае за сутки выявлено 312 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае зафиксировано незначительное снижение суточного числа заразившихся коронавирусом. Федеральный оперативный штаб сообщает, что в регионе выявлено 312 новых случаев заболевания COVID-19 (9 декабря — 314). При этом в стране произошел рост числа заболевших: 10 декабря — 27 927, а 9 декабря — 26 190 новых случаев.

«Пермский край — 312 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 23 756 случаев заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции остается выше единицы — это означает, что темп заражения в регионе увеличивается.

За минувшие сутки в Пермском крае скончались 34 пациента с коронавирусом (всего 1265), из них 19 человек умерли непосредственно от COVID-19 (всего 791). Сейчас в больницах региона находится 2038 человек, 97 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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