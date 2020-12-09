09 декабря 2020

В ХМАО от коронавируса умер депутат-единоросс

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, единая россия, едро, депутаты
Депутат нефтеюганской думы Сергей Андреев умер от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат думы Нефтеюганска и член партии «Единая Россия» Сергей Андреев умер от коронавируса с 80% поражением легких. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Не стало Андреева Сергея Васильевича. Он болел коронавирусом и умер с поражением легких 80%», — сообщает источник. Андреев также являлся членом общественной организации «Спасение Югры». Получит официальный комментарий родственников Андреева и однопартийцев к моменту публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU писало, что депутата нефтеюганской думы Сергея Андреева обвинили в попытке рейдерского захвата автостоянки. Сам Андреев заявил, что считает появившуюся жалобу попыткой его дискредитации в глазах общественности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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