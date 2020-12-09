В ХМАО от коронавируса умер депутат-единоросс

Депутат нефтеюганской думы Сергей Андреев умер от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат думы Нефтеюганска и член партии «Единая Россия» Сергей Андреев умер от коронавируса с 80% поражением легких. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Не стало Андреева Сергея Васильевича. Он болел коронавирусом и умер с поражением легких 80%», — сообщает источник. Андреев также являлся членом общественной организации «Спасение Югры». Получит официальный комментарий родственников Андреева и однопартийцев к моменту публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU писало, что депутата нефтеюганской думы Сергея Андреева обвинили в попытке рейдерского захвата автостоянки. Сам Андреев заявил, что считает появившуюся жалобу попыткой его дискредитации в глазах общественности.