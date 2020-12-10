Популярному виду отдыха среди пермяков определили новые правила

Горнолыжные базы обязаны соблюдать требования эпидбезопасности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Горнолыжные базы в Пермском крае будут работать по новым правилам. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом. Правила обусловлены рекомендациями Роспотребнадзора с целью нераспространения COVID-19, говорится на сайте губернатора края.

«Горнолыжные базы обязаны установить обеззараживатели воздуха (рециркуляторы) в помещениях общего назначения (прокат, места переодевания), обеспечить данные помещения дезинфекторами для рук, осуществлять обработку спецсредствами прокатного инвентаря и оборудования (в том числе тюбингов) после каждого использования», — отмечается в решеини оперштаба. Кроме того, на территории горнолыжных комплексов должна соблюдаться социальная дистанция.

В ходе заседания оперштаба глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что «именно этот вид активного отдыха привлекает большое количество прикамцев и гостей из соседних регионов», поэтому должны быть обеспечены необходимые меры безопасности. Ранее краевые власти определили правила посещения ледовых катков.