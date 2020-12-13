13 декабря 2020

Омский токсиколог оценил слухи о повторном отравлении Навального

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Сообщения западных СМИ о двойном отравлении Алексея Навального — вымысел, утверждает Александр Сабаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Сообщения западных СМИ о якобы повторной попытке отравления блогера Алексея Навального во время его пребывания в токсикологическом отделении омской больницы №1 не имеет с реальностью ничего общего. Не было ни первого, ни второго «отравления», заявил журналистам главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Безосновательное заявление, безусловно. Сама по себе идея о каких-то посторонних вмешательствах во время пребывания пациента в нашей клинике абсурдна и нелепа. Участие третьих лиц у нас категорически исключено, поскольку отделение закрытое, и режим закрытый до такой степени, что он даже серьезней, чем в „красной зоне“», — приводит «Интерфакс» слова Сабаева.

Он объяснил, что для того, чтобы попасть в это отделение, нужно пройти три этапа доступа. Его имеют только врачи, ни силовики, ни журналисты, ни соратники, ни сочувствующие проникнуть в эту часть больницы не могут. Более того, токсиколог подчеркнул, что состояние Навального имело «совсем другую природу» по сравнению с патологическим синдромом отравления. К тому же, продолжил Сабаев, если бы врачи хотели навредить блогеру, они могли бы отключить системы жизнеобеспечения, а в качестве причины указать на условного «пьяного электрика Петрова», который отключил рубильник.

Ранее британская газета The Times опубликовала материал, в котором говорится, что Алексея Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он находился в коме в омской больнице. Статья вышла спустя сутки после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что ФРГ не сотрудничает с Россией в расследовании инцидента.

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