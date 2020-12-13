13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

В Перми установлен рекорд по смертям от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , маска, выгул собак, патруль полиции
В Пермском крае за сутки выявили 316 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки непосредственно от COVID-19 скончались 20 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальное значение с начала пандемии.

«Умерли от COVID-19 — 861 (+20)», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Еще 12 человек с коронавирусом за минувшие сутки скончались от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии в регионе официально подтверждено 1383 смертельных случая, связанных с коронавирусом.

Общее число заразившихся в регионе превысило 25 тысяч человек, у 316 из них заражение подтверждено в минувшие сутки. Темп распространения инфекции продолжает увеличиваться. Сейчас в больницах региона находится 2051 человек, 99 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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