В Перми установлен рекорд по смертям от коронавируса

В Пермском крае за сутки выявили 316 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки непосредственно от COVID-19 скончались 20 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальное значение с начала пандемии.

«Умерли от COVID-19 — 861 (+20)», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Еще 12 человек с коронавирусом за минувшие сутки скончались от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии в регионе официально подтверждено 1383 смертельных случая, связанных с коронавирусом.

Общее число заразившихся в регионе превысило 25 тысяч человек, у 316 из них заражение подтверждено в минувшие сутки. Темп распространения инфекции продолжает увеличиваться. Сейчас в больницах региона находится 2051 человек, 99 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.