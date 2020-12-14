14 декабря 2020
13 декабря 2020

В Перми усиливается пандемия коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, зима 2020 г. Пермь., зима, пермь
В Пермском крае выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый антирекорд для региона с начала пандемии.

«Пермский край — 320 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе подтверждено 25 339 фактов заболевания COVID-19. В результате болезни скончались 1416 человек, их них 33 человека умерли за минувшие сутки.

Сейчас в больницах региона находится 2083 человека, из них 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии излечились 19 407 человек, 326 — за минувшие сутки. Инфекция продолжает увеличивать темп своего распространения, о чем свидетельствует значение коэффициента заражаемости (Rt), которое остается выше единицы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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