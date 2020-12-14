В Перми усиливается пандемия коронавируса

В Пермском крае выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый антирекорд для региона с начала пандемии.

«Пермский край — 320 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе подтверждено 25 339 фактов заболевания COVID-19. В результате болезни скончались 1416 человек, их них 33 человека умерли за минувшие сутки.

Сейчас в больницах региона находится 2083 человека, из них 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии излечились 19 407 человек, 326 — за минувшие сутки. Инфекция продолжает увеличивать темп своего распространения, о чем свидетельствует значение коэффициента заражаемости (Rt), которое остается выше единицы.