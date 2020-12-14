Врачи ХМАО рассказали, кому не достанется вакцина от коронавируса

А те, кто захочет привиться, получат вакцину бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дети, беременные женщины, кормящие грудью матери и люди, старше 60 лет, не получат вакцину от коронавируса. Она им противопоказана по медицинским причинам. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«После прививки в течение трех дней нужно воздержаться от алкоголя. За это время формируется антиковидный иммунитет, вырабатываются антитела, а алкоголь может помешать этому», — добавили в оперштабе.

В департаменте здравоохранения ХМАО сообщили, что в первую очередь поставить прививку от коронавируса смогут югорчане, находящиеся в группах риска, куда входят медицинские работники, педагоги и сотрудники служб жизнеобеспечения. «В регион уже поступила партия противовирусной вакцины „Гам-КОВИД-Вак“. В течение нескольких дней планируется привить 400 человек в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске», — уточнили в депздраве. Ранее в округ уже были поставлены 142 дозы вакцины. Состояние тех, кто привился, удовлетворительное. Необычных реакций после прививки не зарегистрировано.

Ранее URA.RU писало, что директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сделал прививку от коронавируса. Трансляция велась в его аккаунте в Instagram. Перед прививкой его консультировал врач из Ханты-Мансийска.