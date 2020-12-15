Уволен менеджер банка в Екатеринбурге, где запретили болеть COVID

Сотрудника осудили за поведение в рабочем чате Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство отделения «Восточного экспресс банка» в Екатеринбурге, где сотрудникам запретили болеть коронавирусом из-за срыва финплана, уволило ответственного менеджера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«В результате проведенной проверки факт превышения полномочий региональным менеджером был подтвержден. Действия сотрудника не отражают политику банка в вопросах соблюдения противоэпидемических ограничений. По результатам проведенной проверки виновный сотрудник уволен из банка», — уточнили в пресс-службе банка.

Ранее URA.RU сообщало, что менеджер екатеринбургского отделения банка запретил подчиненным болеть коронавирусом из-за срыва плана по финансовым операциям. Руководитель в рабочем чате угрожала подчиненным, что выведет всех больных сотрудников на работу.

Банк «Восточный» является финансовым учреждением федерального значения, которое специализируется на розничном кредитовании. Банк располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.