Фейковая новость вызвала панику среди жителей ХМАО

Югорчан напугал фейк о новогодних ограничениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новость о том, что в ХМАО на период с 28 декабря 2020 по 17 января закроются все офисы, общепит, торговые центры, кинотеатры и салоны красоты оказалось фейком. Об этом заявили в официальном telegram-канале властей «Югра».

«В различных группах в мессенджерах начала распространяться информация о том, что на период с 28 декабря 2020 по 17 января 2021 года закроются все офисы, работающие с физлицами, фитнес-центры, торговые центры, кинотеатры, салоны красоты и т. д. Данная информация не соответствует действительности», — заявляют в сообщении.

Источник агентства в мэрии крупного города ХМАО рассказал, что это первый фейк, который вызвал настолько бурную реакцию жителей. «В кабинетах телефоны не переставали звонить, люди не знали где получить информацию, звонили, ругались, спрашивали почему, что случилось и даже когда закроют город. Приходилось всем объяснять, что это неправда», — добавил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО озвучили коронавирусные ограничения на Новый год. Большинство ограничений действуют вплоть до 15 января 2021 года.