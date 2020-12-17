Президент Франции Макрон заболел коронавирусом

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Диагноз французскому президенту был поставлен после прохождения теста Фото: официальный сайт Президента РФ
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Коронавирус COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на Covid-19», — рассказали в пресс-службе. По информации представителей президента, коронавирус в качестве диагноза Макрону был поставлен после теста, проведенного при появлении первых симптомов.

В соответствии медицинскими инструкциями, президент Франции принял решение о самоизоляции сроком на одну неделю. Он продолжит работать удаленно.

Макрон стал не первым государственным лидером, заболевшим коронавирусом. 13 марта стало известно, что инфекция диагностирована у президента Бразилии Жаира Болсонару.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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