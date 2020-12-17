Президент Франции Макрон заболел коронавирусом

Диагноз французскому президенту был поставлен после прохождения теста Фото: официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на Covid-19», — рассказали в пресс-службе. По информации представителей президента, коронавирус в качестве диагноза Макрону был поставлен после теста, проведенного при появлении первых симптомов.

В соответствии медицинскими инструкциями, президент Франции принял решение о самоизоляции сроком на одну неделю. Он продолжит работать удаленно.

Макрон стал не первым государственным лидером, заболевшим коронавирусом. 13 марта стало известно, что инфекция диагностирована у президента Бразилии Жаира Болсонару.