17 декабря 2020

Продукты Microsoft оказались заражены из-за хакерской атаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакеры могли использовать для взлома продукцию Microsoft, пишет Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Массовая хакерская атака в США привела к заражению продуктов корпорации Microsoft. Об этом журналистам сообщили знакомые с ситуацией источники.

«Microsoft заразили хакеры, использовавшие программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как отмечают источники, в дальнейшем для взлома других объектов злоумышленники применили продукты пострадавшей компании», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства Reuters.

Американские власти считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. Среди пострадавших называют Минобороны, Минфин, министерства внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Также, как отмечается, пострадать от рук хакеров могли Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.

Ранее, как напоминает RT, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Москва постоянно задействует киберсредства против Вашингтона. Такое заявление политик сделал после сообщений о кибератаках на американские институты со стороны хакеров, которые якобы работали в интересах РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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