Трутнев рассказал, как обеспечить россиян работой

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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, трутнев юрий
Трутнева предложил ввести акциз для компаний, нанимающих для работы на Дальнем Востоке и в Арктике иностранцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимо ввести акциз для компаний, которые для строительства проектов на Дальнем Востоке и в Арктике нанимают иностранцев. По его словам, эта мера поможет обеспечить россиянам работу в приоритетном порядке.

«Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — передает РБК слова Трутнева. Он добавил, что сегодня на севере и Дальнем Востоке работает много иностранцев. Однако, по его мнению, правительство должно, в первую очередь, предоставлять работу и достойную зарплату гражданам России.

Ранее полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев высказался на тему митингов в поддержку Сергея Фургала, арестованного экс-главы Хабаровского края. Он подчеркнул, что в этом деле разберутся следственные органы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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