Вице-премьер Трутнев: митинги в защиту Фургала — это странно

Юрий Трутнев осудил митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев высказался на тему митингов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Мнение Трутнева приводит РБК.

«Мне кажется, что протестовать против наличия в России уголовного наказания за убийство — это немножко странно», — цитирует Трутнева издание. По его словам, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову требовать оправдания кого-либо за уголовное преступление, аргументируя свою позицию симпатией к нему. Трутнев подчеркнул, что в уголовном деле Сергея Фургала разберутся следственные органы.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в организации покушении и убийств. По версии следствия, чиновник причастен к действиям преступной группировки, которая в начале 2000-х годов организовала убийства двух местных предпринимателей, сообщает RT. Кроме того, по информации Nation News, СК проверит Фургала на причастность к хищениям денежных средств с завода «Амурсталь».