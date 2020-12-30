Оперштаб объяснил нестыковки в данных о коронавирусе в РФ

Ежедневные данные о смертности от коронавируса не совпадают со статистическими исследованиями, потому что используются разные методики подсчета. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
«В информации [о смертности от коронавируса] учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования. [Другие] данные получены непосредственно от медицинских организаций», — приводит ТАСС сообщение оперштаба. Отмечается, что официальные статистические данные РФ основаны на информации из актов гражданского состояния.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что из-за коронавируса в России умерли 70 921 человек. При этом в оперативной сводке заявлено лишь о 57 019 смертях от инфекции, передает «Национальная служба новостей». 31 декабря в России была зафиксирована резкая вспышка коронавируса, сообщает портал «Дни.ру».
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