30 декабря 2020

Оперштаб объяснил нестыковки в данных о коронавирусе в РФ

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Куйвашев в СПК Килачевский. Екатеринбург, график, диаграмма, статистика
В оперштабе подчеркнули, что официальные данные о коронавирусе основаны на информации из актов гражданского состояния Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ежедневные данные о смертности от коронавируса не совпадают со статистическими исследованиями, потому что используются разные методики подсчета. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«В информации [о смертности от коронавируса] учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования. [Другие] данные получены непосредственно от медицинских организаций», — приводит ТАСС сообщение оперштаба. Отмечается, что официальные статистические данные РФ основаны на информации из актов гражданского состояния.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что из-за коронавируса в России умерли 70 921 человек. При этом в оперативной сводке заявлено лишь о 57 019 смертях от инфекции, передает «Национальная служба новостей». 31 декабря в России была зафиксирована резкая вспышка коронавируса, сообщает портал «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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