02 января 2021

В Роскачестве объяснили, чем опасна беспроводная зарядка

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд председателя фонда Сколково Аркадия Дворковича в Эр-телеком, февраль 2020 г. Пермь. , зарядка для телефона
Проводное устройство сможет зарядить гаджет гораздо быстрее Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Беспроводная зарядка может навредить аккумулятору смартфона. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

«Аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки», — приводит слова Насибулиной «Прайм». Также это может привести к более скорому износу батареи. Отмечается, что беспроводное устройство будет заражать гаджет значительно медленнее.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков считает, что в этом году производители смартфонов сделают упор на беспроводные зарядки. Кроме того, станет больше безрамочных гаджетов, что хорошо повлияет на качество изображения. Также производители подхватили тренд Apple и перестали класть зарядные устройства в коробку с гаджетом, передает агентство Nation News. В такой комплектации будут выходить новые смартфоны Xiaomi и предположительно Samsung.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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