В Роскачестве объяснили, чем опасна беспроводная зарядка

Беспроводная зарядка может навредить аккумулятору смартфона. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
«Аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки», — приводит слова Насибулиной «Прайм». Также это может привести к более скорому износу батареи. Отмечается, что беспроводное устройство будет заражать гаджет значительно медленнее.
Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков считает, что в этом году производители смартфонов сделают упор на беспроводные зарядки. Кроме того, станет больше безрамочных гаджетов, что хорошо повлияет на качество изображения. Также производители подхватили тренд Apple и перестали класть зарядные устройства в коробку с гаджетом, передает агентство Nation News. В такой комплектации будут выходить новые смартфоны Xiaomi и предположительно Samsung.
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