05 января 2021

В Роскачестве предупредили об опасности беспроводных наушников

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспроводные наушники безопаснее мобильных телефонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реальную угрозу в беспроводных наушниках представляет громкий звук, который повреждает слуховые сенсорные клетки и может привести к тугоухости. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

«В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм». Куканов советует пользоваться наушниками не более трех часов день и не засыпать в них.

Однако, по его словам, беспроводные наушники представляют гораздо меньше риска для здоровья, чем мобильные телефоны. Они излучают низкочастотное электромагнитное поле, которое в разы меньше, чем от смартфонов.

Ранее доцент РЭ Плеханова Александр Тимофеев заявил, что электромагнитные волны, излучаемые беспроводными наушниками, могут негативно отразиться на здоровье человека. По его словам, удар в первую очередь наносится по нервной системе, так как она также имеет электромагнитные токи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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