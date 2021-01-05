В Роскачестве предупредили об опасности беспроводных наушников

Реальную угрозу в беспроводных наушниках представляет громкий звук, который повреждает слуховые сенсорные клетки и может привести к тугоухости. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
«В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм». Куканов советует пользоваться наушниками не более трех часов день и не засыпать в них.
Однако, по его словам, беспроводные наушники представляют гораздо меньше риска для здоровья, чем мобильные телефоны. Они излучают низкочастотное электромагнитное поле, которое в разы меньше, чем от смартфонов.
Ранее доцент РЭ Плеханова Александр Тимофеев заявил, что электромагнитные волны, излучаемые беспроводными наушниками, могут негативно отразиться на здоровье человека. По его словам, удар в первую очередь наносится по нервной системе, так как она также имеет электромагнитные токи.
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