Беспроводные наушники признали опасными для здоровья

Повышенную опасность представляют копии известных устройств Фото: Pixabay

Электромагнитные волны, излучаемые беспроводными наушниками, могут негативно отразиться на здоровье человека. Об этом заявил доцент РЭ Плеханова Александр Тимофеев.

«Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть», — цитирует преподавателя агентство «Прайм». По его словам, удар в первую очередь наносится по нервной системе, так как она также имеет электромагнитные токи.

Максимальную опасность, по мнению Тимофеева, представляют копии известных гаджетов, так как качество сборки в них зачастую уступает оригинальной продукции. Для проверки безопасности устройства, он предложил положить телефон и в беспроводных наушниках отойти от него на расстояние нескольких метров. Сигнал должен существенно ослабнуть. В противном случае, волны, излучаемые наушниками, достаточно сильны, чтобы навредить здоровью.

Тимофеев подчеркнул, что о риске развития рака из-за беспроводных наушников заявили медики 40 стран. Однако сама Bluetooth-технология была признана безопасной.

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