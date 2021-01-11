Отец Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) объявил сухую голодовку в московском СИЗО. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку», — цитирует РИА «Новости» Меркачеву. Она отметила, что Сергий отказывается пить воду, только смазывает губы жидкостью. С момента задержания Сергий похудел на 7 килограммов, добавила Меркачева.
Врачи каждый день проверяют состояние бывшего схимонаха. В его одиночной камере установлено видеонаблюдение. По сообщениям специалистов, состояние Сергия удовлетворительное.
Бывший схиигумен помещен в московский СИЗО-7. Там он объявил голодовку, назвав ее постом. Его задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетнего к суициду, передает RT. Он заключен под стражу на два месяца. Ранее экс-монах вел проповеди, в которых отрицал пандемию коронавируса и заявлял, что власти незаконно сажают людей на самоизоляцию.
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